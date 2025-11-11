Comienza la temporada de guardavidas en las playas de Puerto Madryn

El próximo 15 de noviembre se pondrá en marcha oficialmente la temporada de guardavidas en la zona costera de Puerto Madryn. Así lo confirmó el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana, Luis Báez, quien detalló que los primeros en incorporarse trabajarán en el sector céntrico, desde el muelle Luis Piedra Buena hasta la Curva del Indio.

Según precisó Báez, el cuerpo completo de guardavidas —integrado por 70 profesionales, la misma cantidad que el año pasado— estará operativo a partir del 1 de diciembre, cuando se amplíe la cobertura hacia Playa Paraná, donde habrá dos puestos de vigilancia distribuidos en un radio de entre 200 y 300 metros.

“Los profesionales de guardavidas son altamente requeridos a nivel nacional e internacional, pero en esta temporada se vuelcan a nuestras playas, lo que garantiza una cobertura completa y capacitada”, destacó Báez.

Durante la primera quincena, el servicio funcionará en horario reducido, de 13 a 19 horas. A partir del 1 de diciembre, el horario se extenderá de 9 a 19 horas, acompañando la mayor afluencia de público esperada para la temporada alta.

Báez anticipó una gran afluencia de visitantes, tanto locales como nacionales, impulsada por el contexto económico que desalienta los viajes al exterior.

“Creemos que los destinos nacionales van a ser los más elegidos, y Madryn puede convertirse en una excelente opción para el turismo interno”, señaló.