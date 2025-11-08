FÓRMULA 1 - FRANCO COLAPINTO - GP DE BRASIL

Colapinto tras el despiste en Brasil: «No entiendo por qué perdí el auto»


El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) expresó su bronca luego del fuerte choque que lo obligó a abandonar la carrera sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y reconoció: “No entiendo bien por qué perdí el auto”.

Coalpinto, que marchaba 14° luego de una buena largada en la que ganó dos posiciones, se despistó a la salida de la “S de Senna”, solo unos segundos después de que le ocurriera lo mismo en dicho sector al australiano Oscar Piastri (McLaren) y el alemán Nico Hulkenberg (Sauber).

“De una vuelta a otra perdimos mucho grip. Hay que tratar de entender. Ojalá puedan arreglar el auto porque hay bastante daño”, se lamentó el argentino.

La actividad para Colapinto en el GP de Brasil continuará a las 15, cuando se lleve a cabo la clasificación para la carrera principal.

Fuente: NA

