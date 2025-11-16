Chubut suspende las clases en las zonas de alerta naranja



El Ministerio de Educación de Chubut confirmó que debido a los vientos huracanados previstos para este lunes 17 de noviembre -según las alertas oficiales emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional- se implementarán medidas extraordinarias en el funcionamiento escolar, con el fin de resguardar la integridad de estudiantes, docentes, equipos directivos y personal auxiliar.

En función de las condiciones climáticas de alto riesgo, definidas como alerta naranja para gran parte del territorio provincial, se determinó que no habrá actividades escolares presenciales en las Regiones I, III, V y VI, en todos los turnos y niveles, durante la jornada del lunes 17 de noviembre.

A modo referencial, las cabeceras de estas regiones son Las Golondrinas (Región I), Esquel (Región III), Sarmiento (Región V) y Comodoro Rivadavia (Región VI).

Por su parte, las Regiones II y IV, cuyas cabeceras son Puerto Madryn y Trelew, desarrollarán sus actividades de manera habitual, al no encontrarse en zonas alcanzadas por los niveles de alerta que requieren medidas excepcionales.

La alerta naranja difundida por la Subsecretaría de Protección Ciudadana y el Servicio Meteorológico Nacional abarca Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguerr, Gastre, Paso de Indios, Sarmiento, Escalante, oeste de Telsen, oeste de Mártires y suroeste de Florentino Ameghino.

En estas áreas se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, y ráfagas que pueden superar los 120 km/h, con polvo en suspensión y riesgo para estructuras vehículos.

En las zonas con alerta amarilla, donde se prevén vientos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas superiores a 90 km/h, se mantienen las condiciones de funcionamiento escolar habitual, salvo que cada institución identifique situaciones excepcionales.