Chubut definió al seleccionado masculino de fútbol para disputar los Juegos Binacionales de la Araucanía

Entre el lunes 24 y el miércoles 26, se llevó adelante en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la última concentración del preseleccionado chubutense de fútbol masculino, que se prepara para afrontar los Juegos Binacionales de la Araucanía.

El equipo chubutense, quedpo definido luego de una serie de entrenamientos liderados por el Cuepro Tecnico que comanda Cristian Conde.

El fútbol ya está listo para la Araucanía

Los Juegos Binacionales de la Araucania se disputarán en la provincia de La Pampa entre los días 6 al 12 de diciembre y con vistas a este certamen, los seleccioandos chubutenses etsán en instancxia de definicion de sus equipos.

En esta última concentración del preseleccionado, participaron un total de 19 jugadores de clubes de toda la provincia, quienes entrenaron bajo las órdenes del técnico principal, Cristian Conde, el ayudante Mauro Villegas y el preparador físico, Gustavo Depardo. Todo bajo la coordinación general de Lucas de Godos.

El lunes, el primer entrenamiento se llevó a cabo en instalaciones del club Rada Tilly, en horas de la tarde,en tanto, el martes se programó un doble turno, por la mañana en cancha de Talleres Juniors y en horas de la tarde en el club General Saavedra, donde se disputó un amistoso ante Huracán de Comodoro Rivadavia, que presentó un mix entre jugadores de primera y reserva, donde se vio un muy buen funcionamiento del seleccionado provincial.

En tanto el miércoles por la mañana, la concentración finalizó con una última práctica, nuevamente en el predio del club Talleres Juniors.

Finalizada la concentración, el cuerpo técnico realizó el corte final (debía desafectar a un jugador) y ya confirmó, quienes serán los 18 representantes que viajarán a Santa Rosa, el próximo viernes 5 de diciembre.

De esta forma, el plnatel chubutense estará integrado por los arqueros Thiago Vital y Leonel Ruiz, los defensores Mateo Hawrylak, Alejo Castro, Joaquín Ramírez, Yamil Lazarte y Lautaro Nahuelquir.

En tanto, como mediocampistas estarán Lautaro Ledesma, Simón Uribe, Mathias Zolorza, Yaco Oyola, Luca Ercoli, Lucas Méndez y Valentino Ercoli; y los delanteros serán Lautaro Guiñazú, Esteban Baeza, Agustín Arbeletche y Santino Sarratea.

El Cuerpo técnico está conformado por Cristian Conde (DT), Mauro Villegas (Ayudante), Gustavo Depardo (PF).