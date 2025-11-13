Cayó el uso de la capacidad instalada de la industria en septiembre

La utilización de la capacidad instalada en la industria fue del 61,1% en septiembre, lo que representó una caída en comparación con el mismo mes del 2024, que fue del 62,2%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (88,9%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (69,2%), papel y cartón (65,0%) y sustancias y productos químicos (63,7%).

Caso contrario sucedió con productos minerales no metálicos (58,6%), industria automotriz (57,1%), edición e impresión (55,2%), productos del tabaco (48,7%), metalmecánica excepto automotores (43,5%), productos de caucho y plástico (42,9%) y productos textiles (37,1%).

Los productos de caucho y plástico observaron la principal incidencia negativa interanual, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,9%, inferior al registrado en septiembre de 2024 (49,9%).

Este resultado se da como consecuencia de los menores niveles de fabricación de neumáticos y de manufacturas de plástico. Según el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la producción de neumáticos registra una disminución de 32,3% y las manufacturas de plástico tienen una caída de 8,2% con respecto al mismo mes del año anterior.

Los productos textiles muestran en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 37,1%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (51,3%), como consecuencia de losmenores niveles de elaboración de hilados de algodón y de tejidos.

Las industrias metálicas básicas presentan en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 70,4%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (72,4%). En este sentido,la producción de acero crudo tiene una disminución interanual de 3,8%, según datos de la CámaraArgentina del Acero.

Los productos minerales no metálicos registraron en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,6%, inferior al del mismo mes de 2024 (64,2%), como consecuencia, principalmente, de los menores niveles de producción de vidrio, ladrillos huecos y pisos y revestimientos cerámicos.

La industria automotriz mostró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 57,1%, inferior al de septiembre de 2024 (59,6%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por lasterminales automotrices.

Únicamente la refinación de petróleo y los productos alimenticios obtuvieron incidencias positivas en septiembre. Fue 88,9% contra 78,5% y 69,2% contra 68,2%, respectivamente.

Uno por uno, la utilización de la capacidad instalada en la industria de los distintos sectores