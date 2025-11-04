“Caprichosa”: Mimi Alvarado habló y escaló interna de los Tinelli



Mimi Alvarado, novia de “El Tirri”, se metió de lleno dentro de la polémica que envuelve a la familia Tinelli, que quedó en evidencia luego de que Juanita Tinelli denunciará haber recibido una amenaza de muerte por, aparentemente, las deudas que habría dejado Marcelo Tinelli.

Yanina Latorre expuso unos audios de la cuñada de Marcelo, quien no tuvo filtros al referirse a la joven modelo: «Le dije a Juani lo que pienso de ella, es muy joven y cuando uno tiene 22 años es medio caprichosa. La conozco muy bien. En Los Tinelli le dije lo que pensaba de ella».

En Sálvese quien pueda, la producción mostró un clip del reality de “Los Tinelli” en el cual Mimi se refiere a Juanita como “mitómana”, un tipo de trastorno que te hace mentir de forma habitual.

En el mismo audio, no apoyó el accionar de Juanita y se posicionó a favor de la madre de Cande y Mica Tinelli: “Está bueno que haya hecho la denuncia y le pusieran un botón antipánico, porque uno nunca sabe… pero mi postura es muy parecida a la de Sole (Aquino)… hay cosas que hace que no están buenas, como exponer esas cosas tan delicadas. Me parece un montón”.

Qué dijo Soledad Aquino sobre la denuncia de Juanita

En diálogo con Intrusos (América TV), la primera esposa de Marcelo Tinelli destrozó a Juanita y sorprendió al deslizar que para ella, la amenaza no fue real: “Yo no le creo, para mí lo inventó para llamar la atención del padre. Perdón, pero para mí no existió”.

En la misma línea, hizo saber su disconformidad con la denuncia, debido a que se generó un atraso en las grabaciones: “El jueves estábamos por grabar, pero se suspendió porque Juanita inventó, tiró esta”.

“Perdonar es divino, soy católica, pero soy memoriosa, no me olvido. Me cruzo con ella, pero no es de mi estima”, cerró.