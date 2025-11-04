Cámaras pesqueras alertan sobre otorgamiento irregular de permisos de pesca

En una carta dirigida al gobernador Ignacio «nacho» Torres, la Cámara Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), la Cámara del Golfo, y Conarpesa, advierten sobre la gravedad que supondría el otorgamiento de permisos de pesca de manera irregular.

Expresan su «preocupación», ante los recientes trascendidos sobre la intención del Gobierno de «otorgar nuevos permisos de pesca a la empresa Red Chamber Argentina. Lo más alarmante es que la concreción de estos permisos se estaría buscando mediante vías institucionales excepcionales», advierten las pesqueras.

Se expresa que la utilización de estas vías, «ajenas al procedimiento técnico-administrativo reglado, genera un grave precedente».

Las pesqueras advierten sobre el impacto que una medida de esta naturaleza tendría, al mencionar el Riesgo biológico y esfuerzo pesquero sostenible: “La decisión de otorgar permisos que aumenten el esfuerzo pesquero debe ser un acto administrativo basado en informes técnicos y evidencia científica irrefutable que garantice la sustentabilidad biológica del recurso”.

Otro aspecto es la “Inseguridad Jurídica y Falta de Transparencia: La expedición de permisos de alto valor económico fuera del marco regulatorio habitual introduce discrecionalidad que afecta la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre los actores del sector. Esta presunta ausencia de transparencia institucional colisionaría con los valores que pregona ese Gobierno. El procedimiento reglado es la única garantía de transparencia y competencia leal”.

Las pesqueras alertan además sobre, el “Riesgo inminente de perder la certificación MSC, por posibles incumplimientos de protocolos de sostenibilidad. Las empresas aquí representadas han realizado inversiones millonarias en un sello de sostenibilidad de gran valor social y comercial que posiciona a Chubut en los mercados internacionales más exigentes. La excepción de otorgamiento de permisos sin sustento técnico-biológico pone en riesgo esta certificación. Ha llevado años de esfuerzo, investigación y desarrollo para el sector pesquero argentino”, indican en la misiva oficial.

En ese contexto, en el documento enviado al Gobernador de Chubut, solicitan que «se utilice exclusivamente el marco institucional técnico y administrativo apropiado para cualquier decisión que afecte a un sector que está atravesando la peor crisis de los últimos años».

«Exigimos que se garantice que el otorgamiento de nuevos permisos: a) esté supeditado a informes biológicos rigurosos; b) cumpla con los procedimientos de publicidad y transparencia; y c) no se realice mediante Decretos de Necesidad y Urgencia, preservando así la estabilidad y el futuro sustentable de la industria pesquera de Chubut”, cierra la carta al gobernador Torres.