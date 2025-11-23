Autos encajados y quejas en el acceso al camping municipal de Puerto Pirámides

Varios autos y camionetas quedaron encajados este sábado al intentar ingresar al camping municipal de Puerto Pirámides, en una jornada que dejó expuesta la falta de mantenimiento del camino de acceso en pleno fin de semana XXL, uno de los más esperados por el sector turístico.

Según relataron los propios visitantes, la calle que conduce al predio se encuentra en muy malas condiciones, con extensos sectores de arena suelta que impiden el paso de vehículos livianos. La situación derivó en múltiples inconvenientes: algunos automovilistas debieron ser asistidos por otros turistas e incluso por personal del lugar para poder salir, lo que generó demoras, acumulación de vehículos y malestar entre quienes buscaban ingresar al camping.

La postal de autos encajados contrastó con las expectativas de un fin de semana largo que suele ser clave para el movimiento económico de la villa balnearia. “Lo mínimo que esperamos es que pasen la máquina para que la gente pueda entrar sin quedar enterrada”, reclamaron algunos visitantes, quienes manifestaron su sorpresa por la falta de intervención municipal en una fecha de alto flujo turístico.