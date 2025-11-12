Álvaro Macías y Carolina Pérez ganaron la Vuelta al Nahuelpán de mountain bike en Esquel

Una de las competencias más convocantes del ciclismo de montaña en la cordillera chubutense, como lo es «La Vuelta al Nahuelpán», disputó su 5° edición el pasado domingo.

Un total de 236 deportistas de Argentina y Chile animaron la fiesta deportiva con la prueba de los 75km y los promocionales en 55km desarrollada en Esquel.

Más de 200 ciclistas en Nahuelpán

El ciclista catamarqueño Álvaro Macías (2hs 38min 56seg) y la marplatense Carolina Pérez (2hs 51min 29seg) se impusieron en la clasificación de la mayor distancia. Mientras que el chileno Alex Millapinda (1h 57min 37seg) y la esquelense Luisa Roberts (2h 33min 48seg) fueron los más rápidos entre los Promo (que largaron desde Trevelin).

Luego de la coronación, Álvaro Macías destacó la organización de la competencia y valoró: “estoy muy contento de estar acá y llevarme la victoria. Es la primera vez en esta carrera y es mi segunda visita a Esquel”. Respecto al trazado, el ciclista valoró los imponentes lugares que recorrieron, y también señaló que es una carrera muy recomendable.

Por su parte, Carolina Pérez, indicó que: “la prueba es espectacular, y es genial ver que año tras año crece. Como corredores nos sentimos cuidados y valorados, porque la organización cumple con todo. Tenemos que seguir apoyando para que siga”.

Este año la prueba sumó competidores de Esquel, Trevelin, Futaleufú, José de San Martín, Comodoro Rivadavia, Piedra del Águila, Lago Puelo, Puerto Madryn, Gualjaina, Villa Futalaufquen, Trelew, Rawson, General Roca, Caleta Olivia, SC de Bariloche, Catamarca, Chaco, Mar del Plata, El Maitén, San Martín de los Andes, Perito Moreno, Colonia Caroya, Rada Tilly, Cutral Co, Plottier, Las Heras, Comandante Luis Piedra Buena, Alto Rio Senguer, Gaiman, Plaza Huincul, Golondrinas, Playa Unión, El Palomar, Gobernador Gregores y Firmat.