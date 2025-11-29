Alertan que continúa la marea roja en los golfos de Chubut

La Secretaría de Pesca de Chubut recordó que continúan vigentes las vedas oportunamente establecidas para la extracción de moluscos bivalvos y gasterópodos en las zonas de los Golfos San José, Nuevo y San Matías.

Dichas vedas cuentan con plena validez en base a los estudios llevados adelante en el marco del Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja, que se lleva adelante conjuntamente con el Ministerio de Turismo y Áreas protegidas y, las Secretarías de Salud y de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, mediante los cuales se detectaron valores superiores a las 400 unidades ratón de Toxina Paralizante de Moluscos (TPM), determinando su falta de aptitud para el consumo humano.

Frente a ello, se solicita respetar rigurosamente la prohibición de extracción y consumo de moluscos bivalvos (cholga, vieyra, almeja, mejillón, navaja, panopea, ostra) y gasterópodos (caracoles), como así también evitar su adquisición por medios virtuales y/o no controlados debidamente por las respectivas autoridades sanitarias.

Es importante recordar que las toxinas no alteran el color, sabor, olor o aspecto de los moluscos bivalvos y caracoles. Tampoco se destruyen con la cocción o el agregado de medios ácidos como el vinagre o el limón.

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial marearoja.chubut.gov.ar y, en caso de urgencias médicas comunicarse al 107.