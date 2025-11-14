Alerta bloqueo en el G20



La diputada nacional Margarita Stolbizer presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar “profunda preocupación” ante la decisión del Gobierno argentino de bloquear el documento sobre empoderamiento de las mujeres elaborado por el Grupo de Trabajo Gubernamental del G20 (EWWG). Esta postura impidió alcanzar el consenso necesario para su presentación en la Cumbre de Líderes del G20.

Argentina fue el único país del bloque que se negó a firmar la declaración final, rompiendo un acuerdo internacional que promovía políticas de igualdad de género, autonomía económica y fortalecimiento de los sistemas de cuidado. Para Stolbizer, este aislamiento “representa un grave retroceso” en la posición histórica del país en defensa de los derechos humanos y de las mujeres en el plano multilateral.

El documento rechazado se alineaba con compromisos asumidos por los Estados miembros del G20, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana de Belem do Pará y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, el Gobierno argentino objetó el uso del concepto de “género” y la incorporación de políticas de cuidado, desconociendo —según la legisladora— su importancia estratégica para garantizar la participación plena de las mujeres en la economía.