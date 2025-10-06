El Ejecutivo de Cambiemos anunció una licitación para comprar otro avión, lo que finalmente no se concretó. Bajo la gestión de Alberto Fernández se exploró una reparación, pero informes técnicos la desalentaron. El Estado adquirió otra aeronave en 2022, bautizada ARG 01, y entregó el Tango 01 como pago parcial, con fines de ser desarmado y utilizar sus partes.