Villa Mitre y Guillermo Brown, nuevamente reprogramado por el mal clima: se jugará el lunes por la mañana

Se reprogramó nuevamente el cotejo que esta mañana, por el juego de Vuelta del cruce por la Segunda Fase de la Revalida del Torneo Federal A, debía jugar Guillermo Brown frente a Villa Mitre en Bahía Blanca.

El partido, se pasó entonces para este lunes 13, a las 11 horas y a jugarse en el Estadio El Fortín de la ciudad bahiense.

Nueva reprogramación: se definirá el lunes el cruce Villa Mitre – Brown

Este domingo en la mañana debía jugarse el cotejo de Vuelta entre Guillermo Brown y Villa Mitre en Bahía Blanca por la Segunda Fase del Torneo Federal A; sin embargo, la lluvia no cesó en tierras bahienses y el cotejo nuevamente fue reprogramado.

De esta forma, el partido de Vuelta de esta instancia de Segunda Fase de la Revalida, que definirá un nuevo clasificado a la siguiente instancia de la competencia, se jugará este lunes 13, desde las 11 horas en el Estadio El Fortín del Club Villa Mitre.

Vale destacar que en principio, el partido había sido oficialmente programado para el sábado a las 16:30 horas; sin embargo, las intensas lluvias llevaron a su reprogramación para el domingo en la mañana, jornada en la que no mejoró la situación y fue pasado para el lunes.

Guillermo Brown ganó el duelo de Ida de este cruce, por un contundente 3 a 0, en el cotejo disputado el pasado fin de semana en el Estadio Raul Conti; diferencia que si bien es amplia, los brownianos no pueden descuidar, teniendo en cuenta que el conjunto bahiense tiene ventaja deportiva por venir de la fase campeonato.

De esta manera, el lunes 13 a las 11 horas y con el arbitraje de Franco Morón, «la Banda» buscará aprovechar la diferencia a su favor y sentenciar su lugar en la próxima fase de la Reválida del Torneo Federal A.