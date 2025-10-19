Verstappen celebró en el Gran Premio de Estados Unidos y Colapinto cerró en el 17° puesto

El piloto neerlandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen, se quedó con un cómodo triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos y le mete presión al líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri.

Por su parte, el deportista argentino Franco Colapinto a bordo de Alpine, quedó 17°.

Exitosa carrera para Verstappen

La carrera fue un verdadero monólogo por parte de Verstappen, quien cerró un fin de semana simplemente perfecto, en el que ya había ganado la carrera sprint, consiguiendo solo unas horas después la pole position con mucha contundencia.

Gracias a esta victoria (la tercera en las últimas cuatro carreras), Verstappen llegó a los 306 puntos y se ubicó a solo 40 al líder Piastri, quien hace solo cuatro fechas le sacaba 104 unidades.

Otro de los pilotos que terminó con un saldo positivo este fin de semana fue Norris, que se puso a solo 14 puntos de Piastri en el campeonato.

Verstappen quiere seguir cosechando triunfos para consumar una de las mejores remontadas en la historia de la Fórmula 1, que le permitiría conseguir su quinto título mundial.

Los otros pilotos que sumaron puntos en el GP de Estados Unidos fueron Lewis Hamilton (Ferrari, 4°), Oscar Piastri (McLaren, 5°), George Russell (Mercedes, 6°), Yuki Tsunoda (Red Bull, 7°), Nico Hulkenberg (Sauber, 8°), Oliver Bearman (McLaren, 9°) y Fernando Alonso (Aston Martin, 10°).

Colapinto superó a su compañero de equipo

El piloto argentino Franco Colapinto, por su parte, sufrió muchísimo la falta de ritmo en su Alpine y en ningún momento pudo pelear por ingresar a la zona de puntos.

Sobre el final de la carrera, el argentino se acercó mucho a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y pese a que desde Alpine le pidieron que no lo superara, terminó adelantándolo en las últimas vueltas para finalizar en el 17° lugar.

Cómo sigue la F1

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el próximo domingo 25 de octubre, cuando se dispute el Gran Premio de México.