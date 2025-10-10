Un operario sufrió una lesión en la cabeza tras volcar un autoelevador en el Parque Industrial Liviano de Madryn

Un trabajador resultó herido este viernes por la mañana tras caer desde una altura de varios metros cuando la grúa tipo autoelevador que operaba se desestabilizó y volcó. El hecho ocurrió sobre la calle Perú, del Parque Industrial Liviano de Puerto Madryn.

Según informaron desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios, el accidente se produjo mientras el operario realizaba tareas en altura dentro de una empresa pesquera. Por causas que aún se investigan, el vehículo hidráulico tipo JLG perdió estabilidad y terminó volcado, provocando la caída del trabajador, que fue trasladado al Hospital Andrés Ísola con una lesión en la cabeza.

El oficial Marcelo Romero, a cargo del operativo, explicó que los bomberos fueron convocados por un aviso de accidente laboral con posible pérdida de ácido de batería. “El autoelevador había volcado y tuvimos que realizar tareas preventivas para controlar las baterías y evitar fugas de ácido”, detalló.

Al llegar al lugar, los bomberos constataron que la víctima ya había sido trasladada por personal sanitario. “La policía nos informó que el operario fue llevado al hospital con una herida en la cabeza”, indicó Romero, quien precisó que la caída habría sido desde unos cinco o seis metros de altura.

Los equipos de emergencia trabajaron en la zona hasta garantizar la seguridad del área y colaborar con la restitución de la máquina. “Ahora resta ponerla de pie y trasladarla”, agregó el oficial.

No pudimos determinar si se trató de una falla mecánica o de un error humano, ya que no hubo testigos directos del hecho”, señaló Romero.