Trevelin recibirá la Gran Final Nacional de Arquería 3D

Con fuerte presencia chubutense, la localidad de Trevelin será sede de la Final Nacional de Arquería 3D, uno de los eventos más importantes del calendario competitivo de la Federación Argentina de Tiro con Arco.

El evento se desarrollará del 30 de octubre al 2 de noviembre, y reunirá a los mejores arqueros del país, incluyendo a integrantes de la Selección Argentina de 3D, recientemente destacada en el Panamericano de Puerto Varas, Chile.

Unión de clubes en el evento Nacional

El certamen será organizado de manera conjunta por cuatro clubes de la provincia del Chubut: el Círculo de Arqueros de la Patagonia Oeste (CARPO), de Trevelin, el Club Tiro con Arco Petroquímica de Comodoro Rivadavia, el Club Universitario Patagónico de Puerto Madryn (CUPM) y Amigos de Tiro con Arco (ATAC). Esta unión de instituciones refleja el crecimiento y la fuerza del tiro con arco en la región, consolidando a Chubut como una de las provincias protagonistas en la disciplina.

Entre los principales impulsores se destaca el Club Petroquímica de Comodoro Rivadavia, que no solo cumple un rol fundamental en la organización del evento, sino que además contará con una numerosa delegación de arqueros que competirán en distintas categorías.

Representando al club verdolaga, estarán: Miguel Prat, Juan Carlos “Chimy” Rodríguez, Gabriel Rivas, Agustín Matus, Gonzalo Santamaría —quien debutará en la categoría Raso Senior—, Víctor Rodríguez, Eugenio Vdovitchenko, Ariel Rivas, Daniela Martínez, Natalia Scatton, Luciano Mena y Guadalupe Sarries.

Los mejores arqueros del país en Trevelin

El formato 3D, que se disputa en escenarios naturales con figuras tridimensionales de animales, combina técnica, concentración y lectura de distancia, ofreciendo un espectáculo deportivo único. Las categorías de arco compuesto, recurvo y tradicional pondrán a prueba la precisión de los mejores arqueros del país en un entorno de naturaleza patagónica incomparable.

Con la participación de delegaciones de todo el país, autoridades federativas y la presencia de la Selección Argentina, la Final Nacional promete ser una verdadera fiesta del tiro con arco argentino, con Trevelin y la cordillera chubutense como escenario ideal para cerrar el calendario deportivo 2025.