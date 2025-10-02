Trelew: detuvieron a tres hombres por el robo de una rueda

La Policía del Chubut detuvo este miércoles por la noche a tres hombres acusados de robar una rueda del patio de una vivienda ubicada sobre la calle Maipú, en Trelew.

El hecho fue alertado alrededor de las 19:00 horas por una persona que se comunicó con el Centro de Monitoreo, informando que tres individuos estaban sustrayendo elementos del interior del domicilio. Según el reporte policial, uno de ellos ingresó al patio tras saltar un paredón de dos metros y sustrajo una rueda de un carro.

Minutos más tarde, un móvil de la Comisaría Cuarta interceptó una camioneta azul en la que huían los sospechosos. Uno de ellos bajó del vehículo y trató de escapar a pie, descartando la cubierta y una llave tipo cruz, pero fue aprehendido rápidamente sobre la calle Maipú. En las inmediaciones, también fueron detenidos el conductor y otro acompañante del rodado.

Los detenidos fueron identificados como M.A.M. (37), B.E.G. (25) y B.A.M. (34).