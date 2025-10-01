CORTE RUTA - SISAP

Trabajadores de Salud cortan la Ruta 7 en Rawson por reclamo salarial

Personal de la salud de Chubut nucleado en el sindicato SiSaP realizó un corte en la Ruta Provincial 7 en Rawson, como parte de un paro de 48 horas que afecta a todos los hospitales de la provincia.

Los trabajadores reclaman una recomposición salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo, considerando que los aumentos ofrecidos por el gobierno provincial no alcanzan. La medida se suma a concentraciones frente al Ministerio de Salud y la Casa de Gobierno.

Durante la protesta se intentó instalar una carpa para visibilizar el reclamo, aunque hubo intervención policial, y se cortó parcialmente la calle Moreno, frente a la Secretaría de Salud de Rawson.

El malestar es mayor tras la represión registrada ayer en Puerto Madryn, que generó indignación entre los trabajadores.

