ARROYO VERDE - CONTROL - VEHICULAR

Secuestran un auto con pedido judicial en Córdoba y Entre Ríos

 

En el control de ingreso y egreso vehicular a la provincia, personal de la subcomisaria de Arroyo Verde detuvo la marcha de un Citroën C4 Lounge color blanco en que circulaban tres sujetos.

Al verificar los datos de la patente del vehículo en el sistema, se constató que la misma poseía una medida judicial por delitos cometidos en la Provincia de Córdoba y Entre Ríos.

Además, al identificar a dos de los sujetos, de 40 y 34 años, se constató que ambos son investigados por la justicia de Paraná.

El personal rápidamente dio aviso al juzgado de Garantías N° 8 de Paraná, desde donde el juez Pablo Nicolás Zoff y la fiscal Evangelina Santana, dispusieron que el vehículo quede secuestrado. Se informó sobre lo sucedido a Personal de la División Policial de Investigaciones Puerto Madryn.

