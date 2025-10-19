Se levantó un altar en memoria de Tiziano Mamani en Paso de Indios

A una semana del trágico accidente que le costó la vida al trelewense Tiziano Mamani en Paso de Indios, familiares, amigos y vecinos se reunieron en el Triangulito para rendirle homenaje y construir un altar en su memoria.

El emotivo encuentro contó con la presencia de sus padres, Johana y Marcos, y su abuela Norma, rodeados por la comunidad que quiso acompañarlos en este momento de dolor. Entre lágrimas, abrazos y un profundo silencio, se realizó una suelta de globos, que simbolizó el amor, la tristeza y el recuerdo colectivo de quienes conocieron al joven jugador de fútbol.

El altar, adornado con flores, piedras y una pequeña casa memorial con la foto de Tiziano, contó también con plantines a cada lado, como símbolo de vida y esperanza.

La pérdida de Tiziano conmocionó a toda la comunidad de Paso de Indios, que se unió para brindar apoyo a la familia. En este marco, su tío Luis Choque destacó la necesidad de «mayor seguridad por parte de la provincia, el municipio y los organizadores en eventos grandes, especialmente ante la afluencia de muchos niños».