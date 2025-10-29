Se conocieron las primeras imágenes del biopic de Moria Casán con Sofía Gala interpretando a su madre



Netflix generó mucha expectativa al dar a conocer que están trabajando en la serie biopic de Moria Casán, una de las figuras del espectáculo más importantes de nuestro país. El proyecto, que tiene fecha de estreno para el próximo año, ya se encuentra en su etapa de rodaje.

En las últimas horas, comenzó a circular un TikTok de la grabación de la serie, situado en la icónica calle Corrientes.

En las imágenes se puede ver a Sofía Gala en el rol de una joven Moria Casán caminando junto a Micaela Riera, la actriz que interpreta a Susana Giménez, mientras saludan a las personas que fueron a ver su show en el teatro.

Según trascendió a los medios, el proyecto recorrerá la vida profesional de “La One” dividida en tres etapas: su juventud, su consolidación como figura reconocida y su actualidad.

A fines de agosto, la plataforma dio a conocer los nombres de las actrices que se pondrán en la piel de la Lengua Karateka con un divertido video.

De esta forma se conoció que Sofía Gala, hija de Casan, Griselda Siciliani y Cecilia Roth serán las encargadas de llevar a Casan al estrellato mundial con la serie producida por About Entertainment y Netflix.