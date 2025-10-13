Se abrió una investigación por homicidio culposo tras un accidente fatal en Paso de Indios

En las primeras horas de este lunes se realizó la audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal general Mariana Millapi y el funcionario de fiscalía Rubén Kholer, expuso los hechos vinculados al trágico accidente ocurrido el domingo en la Ruta Nacional N°25, a la altura del kilómetro 366, en la localidad de Paso de Indios.

Según se detalló, alrededor de las 11:35 del 12 de octubre, un hombre identificado como L.A. conducía una camioneta Fiat Strada en compañía de su esposa con destino a Esquel. Al llegar a la zona conocida como “plaza del triángulo”, el conductor no redujo la velocidad y embistió a un niño de 11 años que se encontraba en las inmediaciones de la calzada.

Personal policial que intervino en el lugar encontró a la víctima tendida sobre la banquina, del otro lado de la ruta, mientras que el vehículo permanecía detenido con daños visibles en el capot y la chapa patente. El menor fue trasladado de urgencia al hospital local y luego derivado a Trelew, pero lamentablemente falleció durante el traslado, en la localidad de Las Plumas.

De acuerdo con la información aportada por la fiscalía, al conductor se le tomaron muestras sanguíneas para realizar el dosaje correspondiente y se efectuaron pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados negativos.

La causa fue caratulada como homicidio culposo, en el marco del primer párrafo del artículo 84 bis del Código Penal. En esta instancia no se solicitaron medidas de coerción, aunque el imputado deberá fijar domicilio para futuras notificaciones.

El juez Marcelo Nieto Di Biase resolvió la apertura formal de la investigación, que continuará bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.