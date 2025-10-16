SANZAAR oficializó el calendario del Rugby Championship: no se jugará en 2026

Luego de meses de especulaciones y negociaciones entre las uniones del hemisferio sur, SANZAAR finalmente oficializó cómo será el futuro del Rugby Championship durante el próximo ciclo competitivo.

El ente que agrupa a las federaciones de Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica confirmó que el certamen no se disputará en 2026 ni en 2030, debido a la coincidencia con giras internacionales y el nuevo calendario global del rugby.

Cómo jugarán «Los Pumas»

El comunicado oficial detalla que en 2026, Los Pumas no enfrentarán a los All Blacks, pero sí jugarán dos partidos ante Australia y uno frente a Sudáfrica, como parte de un calendario reducido.

En paralelo, ese mismo año debutará la Nations Cup, el nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales selecciones del mundo, con partidos en julio y noviembre cada dos años. Este torneo global también se jugará en 2028 y 2030, lo que obligará a ajustar las ventanas internacionales tradicionales.

Una de las grandes novedades será el regreso del Rugby Championship completo en 2027, que por primera vez coincidirá con un año de Copa del Mundo. Según SANZAAR, esta decisión permitirá que las naciones del hemisferio sur lleguen mejor preparadas al torneo global, ya que podrán medir su rendimiento en un contexto competitivo de primer nivel.

Además, las ediciones de 2028 y 2029 mantendrán el formato habitual, consolidando una etapa de estabilidad en el calendario antes de la nueva pausa de 2030.

Qué dicen desde la organización

Brendan Morris, director ejecutivo de SANZAAR, celebró el acuerdo y destacó que se trata de “una nueva era para el rugby del hemisferio sur”. “Gracias al trabajo conjunto con nuestras uniones y socios comerciales, hemos desarrollado un calendario innovador, pensado para ofrecer experiencias emocionantes y elevar los estándares del deporte”, afirmó.

Según el dirigente, el nuevo esquema busca equilibrar las necesidades deportivas con las demandas de los fanáticos y las emisoras, ofreciendo “partidos electrizantes y rivalidades feroces cada temporada”.

El anuncio de SANZAAR llega en un momento de reconfiguración global del rugby, con la Nations Cup como apuesta central y con grandes eventos que marcarán la década: el Mundial masculino de 2027 y el femenino de 2029, ambos en Australia, y la gira de los British & Irish Lions a Nueva Zelanda ese mismo año.

Con este nuevo cronograma, Los Pumas y las demás potencias del sur se preparan para un lustro que promete cambios estructurales, más competencia internacional y una reorganización del calendario que podría definir el rumbo del rugby profesional en los próximos años.