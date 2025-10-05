Santilli toma la posta

El diputado nacional Diego Santilli tomó la posta de la campaña bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) tras la salida de José Luis Espert y dijo que dejará “el alma” en las tres semanas que quedan antes de las elecciones del 26 de octubre.

“No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto”, señaló Santilli.

En su cuenta de X, el legislador, que estaba tercero, pero pasará al primer lugar de la lista, subrayó: “Enfrente, el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación”.

“Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país”, agregó Santilli.

Además, en sus redes, el diputado del PRO reposteó una foto de la “Santilleta”, una camioneta ploteada con su cara que utilizó en otras campañas.

“Subite a la Santilleta de la libertad que vamos a dar vuelta la provincia”, resaltó el dirigente bonaerense.