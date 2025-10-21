Revocaron la libertad condicional a un reincidente por violar la prohibición de salidas nocturnas

El tribunal integrado por los jueces Horacio Yanguela, Marcelo Orlando y María Inés Bartels resolvió revocar la libertad condicional de Esteban Javier “Ojito” Garay, de 37 años, quien deberá cumplir en prisión el resto de su condena.

La decisión se tomó tras un informe elevado por la Comisaría Cuarta, en el que se detallaron incumplimientos a las pautas de conducta impuestas en el marco de su libertad asistida. Según consta en el documento, en uno de los controles nocturnos realizados por personal policial, Garay fue encontrado a unos 200 metros de su domicilio, violando la prohibición de salidas durante la noche.

A partir de esa constatación, el funcionario de Fiscalía Mauricio Baigorria solicitó la revocación de la libertad condicional. La jueza Yamila Flores hizo lugar al pedido, aunque la defensa pública apeló la resolución. Finalmente, el tribunal de revisión confirmó la medida y dispuso que Garay regrese a prisión.

Garay había sido condenado por un hecho ocurrido el 5 de diciembre de 2023, cuando ingresó a una vivienda ubicada en la calle Marcos A. Zar al 900. Allí, redujo al propietario atándolo, y sustrajo diversos elementos, entre ellos una billetera, ropa, un televisor, un teléfono celular y una caja con relojes. Los hechos fueron calificados como robo en concurso con privación ilegítima de la libertad y amenazas, con declaración de reincidencia por tercera vez.