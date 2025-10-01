Rescatan en Estados Unidos a once delfines en la costa este



En Estados Unidos, el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), junto al Servicio de Parques Nacionales de Cape Cod, lideró una operación de rescate y liberación de once delfines comunes (Delphinus delphis) tras un evento de varamiento masivo en múltiples puntos de Wellfleet, Cape Cod.

La misión, desarrollada entre el 14 y 15 de septiembre, involucró a personal técnico, voluntarios y veterinarios, en una respuesta urgente ante una situación de alto riesgo.

Geografía desafiante y respuesta rápida

Las características de la costa de Wellfleet favorecen los varamientos, exigiendo acciones inmediatas.

La alerta se activó antes de las 8:00 de la mañana, cuando se reportó la presencia de delfines en Chipman’s Cove, una zona conocida por su geografía en forma de gancho, bahías poco profundas y extensas llanuras de marea, que desorientan a la fauna marina.

Con la marea baja aproximándose, los equipos del IFAW iniciaron la movilización, enfrentando temperaturas elevadas, mareas cambiantes y terrenos difíciles.

“Cada minuto es crucial para la supervivencia de los animales”, destacó Nicole Hunter, gerente de rescate de IFAW.

Atención veterinaria y liberación en aguas profundas

Los delfines fueron estabilizados en una unidad móvil tras el varamiento y fueron liberados en Herring Cove Beach.

Siete de los doce delfines quedaron varados en distintos puntos de la costa. Fueron trasladados a la unidad móvil de rescate de delfines, donde recibieron fluidos intravenosos y cuidados de soporte. Posteriormente, fueron llevados a Herring Cove Beach (Provincetown) y liberados en aguas profundas, facilitando su desplazamiento.

Al día siguiente, los cinco delfines restantes fueron avistados en Herring River Gut. Uno había fallecido, pero los otros cuatro fueron rescatados y liberados en el mismo sitio.

Monitoreo satelital y seguimiento post-liberación

Para asegurar un seguimiento científico, se colocó una etiqueta satelital en un ejemplar por día, permitiendo recopilar datos sobre su adaptación y desplazamiento tras la liberación.

Todos los delfines mostraron comportamiento natatorio adecuado, lo que indica una exitosa reintegración al hábitat marino.

Una especie frecuente y vulnerable en Cape Cod

El delfín común es habitual en la región, pero enfrenta riesgos geográficos y ambientales.

El grupo rescatado incluía seis machos y seis hembras, con individuos juveniles, subadultos y adultos. Esta especie es frecuente en las aguas de Cape Cod, lo que la hace susceptible a varamientos en zonas de alta incidencia como Wellfleet.

Conservación activa y compromiso comunitario

Este evento se suma a una cifra significativa de rescates realizados por IFAW en Cape Cod y el sureste de Massachusetts. Las operaciones requieren movilización rápida, personal capacitado y equipamiento especializado para maximizar la supervivencia.

“Verlos nadar de regreso al mar es lo que nos motiva”, expresó Hunter. Más que salvar vidas individuales, estas acciones refuerzan el compromiso con la conservación marina y la esperanza colectiva.