Rematan bienes de la corrupción y destinan fondos a obras en Comodoro Rivadavia



Este jueves se presentaron vehículos, maquinaria vial, inmuebles y otros bienes recuperados en causas vinculadas a la corrupción y al narcotráfico, que serán puestos al servicio de todos los chubutenses a través de su remate y la posterior inversión de dichos fondos en obras de infraestructura para la provincia; en esta primera instancia, para obras pluviales en la localidad de Comodoro Rivadavia.

Torres felicitó al equipo del Ministerio de Gobierno, «porque ciertamente hay procesos burocráticos muy difíciles para llegar a este momento, y también quiero felicitar a los legisladores que aprobaron la Ley de Extinción de Dominio, que marca un antes y un después en nuestra provincia y donde, básicamente, lo que buscamos es devolverle a la ciudadanía algo de todo lo que nos robaron».

«En este lugar estamos viendo vehículos de alta gama, una máquina valuada en más de $400 millones, que ahora va a estar a disposición de los caminos de la provincia, mejorando la calidad de vida de los chubutenses», señaló el mandatario, resaltando que «es muy importante entender y dimensionar qué pasa o cuál es el costo real que genera la corrupción».

Bienes recuperados al servicio de la ciudadanía

Se trata de una serie de camionetas, automóviles, equipos viales y viviendas que fueron recuperados por el Estado Provincial en el marco de la Ley de Extinción de Dominio, sancionada por la Legislatura del Chubut, y que pertenecieron tanto a exfuncionarios condenados por delitos contra la administración pública como a personas vinculadas a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes.

La ley de Extinción de Dominio, impulsada por la decisión firme del gobernador Ignacio Torres de poner fin a la impunidad en todas sus formas, es una política que busca devolver a la ciudadanía los bienes obtenidos de manera ilícita y transformarlos en instrumentos de trabajo, seguridad y desarrollo.

Algunos de los bienes, como la maquinaria vial, serán puestos al servicio de Vialidad Provincial para fortalecer su capacidad operativa y mejorar la prestación de servicios en toda la provincia.

Otros bienes, como viviendas y vehículos, serán subastados, y los fondos recaudados se destinarán a financiar obras prioritarias en Comodoro Rivadavia, especialmente aquellas destinadas a prevenir inundaciones y mejorar la infraestructura urbana.