Reabrió el Louvre tres días después del robo de joyas



El Museo del Louvre reabrió sus puertas al público este miércoles por la mañana, tres días después de un robo de joyas que provocó cuantiosas pérdidas.

El museo informó que la Galería Apolo, donde ocurrió el robo el domingo, permanecerá cerrada.

Las joyas sustraídas están valoradas en cerca de 90 millones de euros, según declaró el martes la fiscal de París, Laure Beccuau.

“Los daños fueron estimados por el conservador del Louvre en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares), una cifra extremadamente elevada, sin precedentes y que no puede equipararse a una pérdida histórica”, declaró Beccuau a la emisora de radio RTL.

Ocho piezas de las joyas de la corona francesa conservadas en el museo fueron robadas por cuatro ladrones que aún siguen prófugos.

Unos 100 investigadores fueron movilizados para localizar a los sospechosos y recuperar las obras robadas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que se está haciendo “todo lo posible, en todos los frentes”, para llevar a los autores ante la justicia bajo la coordinación de la fiscalía de París, según indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.