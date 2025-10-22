MUSEO DEL LOUVRE - PARÍS - ROBO DE JOYAS

Reabrió el Louvre tres días después del robo de joyas


El Museo del Louvre reabrió sus puertas al público este miércoles por la mañana, tres días después de un robo de joyas que provocó cuantiosas pérdidas.

El museo informó que la Galería Apolo, donde ocurrió el robo el domingo, permanecerá cerrada.

Las joyas sustraídas están valoradas en cerca de 90 millones de euros, según declaró el martes la fiscal de París, Laure Beccuau.

“Los daños fueron estimados por el conservador del Louvre en 88 millones de euros (unos 102 millones de dólares), una cifra extremadamente elevada, sin precedentes y que no puede equipararse a una pérdida histórica”, declaró Beccuau a la emisora de radio RTL.

Ocho piezas de las joyas de la corona francesa conservadas en el museo fueron robadas por cuatro ladrones que aún siguen prófugos.

Unos 100 investigadores fueron movilizados para localizar a los sospechosos y recuperar las obras robadas.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que se está haciendo “todo lo posible, en todos los frentes”, para llevar a los autores ante la justicia bajo la coordinación de la fiscalía de París, según indica el informe de la agencia de noticias Xinhua.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambios de gabinete, elecciones 2025, Javier Milei

Milei analiza cambios post electorales

TERMÓMETROS

Etiquetas: CÓRDOBA, elecciones 2025, Javier Milei

Milei de caravana
Etiquetas: alejandro cacace, Congreso, ley bases 2

Se viene Ley de Bases 2
Etiquetas: Estados Unidos, Javier Milei, Saturday Night Live

Milei, personaje de comedia

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: médicos acusados, Río Negro, Viedma

Tres médicos acusados por la muerte de una paciente en Viedma
Etiquetas: paro, sindicato del neumático

El Sindicato del Neumático realiza un paro de 24 horas
Etiquetas: Muerto, Playa Magagna

Hallaron un cuerpo en Playa Magagna