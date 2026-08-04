Madryn anunció dos nuevas salidas gratis a El Doradillo

La Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Turismo y con el acompañamiento del Ente Mixto de Promoción Turística, invita a vecinos y vecinas de la ciudad a participar de dos salidas gratuitas al Área Natural Protegida Municipal (ANP) El Doradillo para disfrutar del tradicional avistaje costero de ballena franca austral. Las actividades se realizarán el sábado 8 y el domingo 9 de agosto a las 14:30 horas.

Estas propuestas, que se llevan adelante desde hace algunos años, tienen como objetivo fomentar que los madrynenses conozcan y disfruten la fauna y los atractivos naturales de su propia ciudad.

La actividad está destinada exclusivamente a residentes de Puerto Madryn, quienes deberán acreditar su domicilio mediante la presentación del DNI físico o digital a través de la aplicación Mi Argentina. Cada salida tendrá una duración aproximada de cuatro horas.

Las inscripciones se realizarán desde el martes 4 hasta el viernes 7 de agosto, de 8:30 a 20 horas, en la Secretaría de Turismo, ubicada en Avenida Roca 223. Los cupos son limitados y estarán sujetos a la capacidad del transporte disponible. Una vez completados, se habilitará una lista de espera para quienes deseen participar.

Se recuerda que los menores de edad deberán asistir acompañados por un adulto responsable. Los niños de hasta 3 años inclusive no ocuparán asiento, aunque deberán estar registrados y presentar su DNI. En tanto, la inscripción familiar permitirá un máximo de cuatro integrantes por grupo.

Esta iniciativa forma parte de las actividades que impulsa la Municipalidad de Puerto Madryn para fortalecer el turismo social y promover la conciencia ambiental, acercando a la comunidad a los recursos naturales y culturales de la ciudad.