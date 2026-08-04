Luque advierte el silencio de Torres ante la ley que avala la extranjerización de tierras

El diputado nacional por Chubut, Juan Pablo Luque, cuestionó la falta de posicionamiento del gobernador Ignacio Torres y de sus dos senadoras nacionales, Andrea Cristina y Edith Terenzi, respecto de la ley que tiene previsto tratarse en la Cámara Alta el 6 de agosto.

A pocos días de tratarse en el Senado la ley conocida informalmente como “extranjerización de tierras”, el gobierno nacional impulsó una nueva modificación para negociar con los gobernadores y lograr los votos necesarios que hoy todavía no están garantizados.

Luque recordó que «ya llevan 16 modificaciones en el proyecto original de la Ley de Extranjerización de Tierras» y que las mismas responden a intereses de «provincias que le presten los senadores al gobierno nacional, como viene ocurriendo en los últimos tiempos» con la provincia de Chubut.

En ese sentido, advirtió que «hay dos senadoras de la provincia de Chubut, Edith Terenzi y Andrea Cristina, que veremos qué van a hacer, porque hoy ambas tienen dudas con sus votos”, mientras el Senado está en un empate entre los que van a votar a favor y los que lo harán en contra.

Luque sostuvo que “Chubut es una de las provincias de la Argentina más importantes relacionadas con esta ley. No solamente por la cuestión de que somos una provincia de frontera, que somos una provincia que ya tenemos mucho territorio en manos extranjeras, sobre todo en la zona de la cordillera».

“En la provincia -continuó- tenemos un tema más grave todavía, que es el cambio de uso de suelo, que se plantea en esta ley, que cuando tenemos los incendios que tenemos en nuestros bosques en verano, el cambio de uso de suelo permitiría ni más ni menos que aquel bosque nativo que lo hemos conservado durante muchísimo tiempo, una vez que se prendió fuego, puedan hacerle el cambio de uso suelo y pueda llevar adelante un emprendimiento inmobiliario, un loteo, etcétera».

«Esta ley es muy preocupante para la provincia y no lo escuché al gobernador de Chubut todavía manifestarse sobre qué piensa de este tema» reclamó el diputado.

Opinó que «hay una connivencia entre el gobernador y el gobierno nacional donde prácticamente entregamos absolutamente todo. Y cuando nos queramos dar cuenta, ya va a ser realmente muy tarde y muy triste sobre todo» finalizó.