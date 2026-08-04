Bullrich ratificó que buscarán elevar a 25% la posibilidad de extranjerización de tierras

A menos de 48 horas de volver al recinto de la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich encabezó este martes una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias, donde ratificó que fueron aceptadas las sugerencias para que la modificación a la Ley de Tierras Rurales eleve el tope de extranjerización a un máximo del 25%. “A nosotros no nos van a correr con soberanía”, aseveró la presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

Acompañada del presidente provisional Bartolomé Abdala, y de los senadores oficialistas Agustín Coto (titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales) y Nadia Márquez (presidenta de Legislación General), Bullrich reveló que el acuerdo informado contempla al “grupo de los 44”. Sin embargo, parlamentario.com constató que la garantía de votos a favor -a estas horas- ronda los 35 avales.

La conferencia de prensa comenzó pasadas las 16 horas y se extendió por más de cuarenta minutos. En primera instancia, la exministra de Seguridad consideró que la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737) fue «un despropósito», se lo endilgó a Máximo Kirchner y agregó que fue «para volver terratenientes a sus amigos».

Luego nombró a Lázaro Báez, a Néstor Kircher y a Cristina Fernández (momento en el que mostró el mapa de Argentina e hizo énfasis en Santa Cruz), a quienes acusó de «comprar tierras fiscales por U$S 7 y venderlas por U$S 500.000». «Esa es la Patagonia que se repartieron», enfatizó al defenderse de las versiones que vinculan a esta reforma redactada por Federico Sturzenegger en detrimento de la soberanía nacional.

En el final de la arremetida contra el kirchnerismo, recordó la concesión de 200 hectáreas por 50 años en la localidad neuquina de Bajada del Agrio para la construcción de una Estación de Espacio Lejano administrada por la República Popular China desde 2012 y durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Asimismo, recordó que Mauricio Macri y Javier Milei firmaron protocolos que prohíben el uso de las instalaciones con fines militares.

Tierras Rurales, Manejo del Fuego y zona de fronteras

Con el objetivo de hacer público el acuerdo parlamentario, la presidenta del bloque libertario explicó que el límite del 25% para la extranjerización de tierras que irá al recinto de la Cámara de Senadores este jueves 6 de agosto busca parecerse al establecido en Brasil, quien Bullrich calificó como «un país que crece cuatro veces más que la Argentina».

En otro tramo, volvió a responsabilizar a Máximo Kirchner por «la pérdida de 226 mil millones» en relación a cambios en los precios de hectáreas. Y ejemplificó que la empresa Chandon que produce vinos espumantes está radicada hace 60 años y «nadie pensó que Francia es dueña de Mendoza», deslizó.

En tal sentido, reiteró que los estados extranjeros «no van a poder comprar ni un metro» de tierras rurales y remarcó que la compra en zona de frontera va a requerir la autorización de la juridiscción nacional y provincial. «Se acabaron los amigos de Máximo Kirchner», repitió.

Con relación a los cambios en la Ley de Manejo del Fuego, señaló que «los bosques nativos no se tocan», y consideró que «lo de los 60 años sin poder reusar las tierras es una barbaridad». En este caso, puso el ejemplo de los terratenientes que han sufrido incendios intencionales.

Bullrich confirmó avales aliados

Bajo la premisa de exhibir músculo legislativo, la jefa de bloque oficialista invocó anteriores acuerdos con «el grupo de los 44» e, incluso, mencionó a Convicción Federal. De todas maneras, al final de la conferencia reveló que, a estas horas, solo cuenta -además de los 21 de LLA- con una parte del radicalismo (al menos 7 de 10), los 3 del Pro (Andrea Cristina vuelve de la licencia por embarazo), la salteña Flavia Royón, la tucumana de Independencia Beatriz Ávila; el correntino Carlos «Camau» Espínola; y la neuquina Julieta Corroza.

A dos días de que se retome la sesión ordinaria que comenzó el pasado 16 de julio, la incógnita está puesta en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; en los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama; y la chubutense Edith Terenzi.

Por la negativa, se pronunciaron todos los integrantes del interbloque Popular que serán 25 si la mendocina Anabel Fernández Sagasti puede participar de la sesión de forma remota, caso contrario serán 24. También los 3 integrantes de Convicción Federal y los dos integrantes de Moveré por Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia.

Una fuente reveló a parlamentario.com que la interna misionera entre el gobernador Hugo Passalacqua y el exmandatario Carlos Rovira ocasionaría que al menos uno de los integrantes de Encuentro Misionero vote en contra del Capítulo III que modifica a la Ley de Tierras Rurales.

Fuente: Leandro Bravo – Parlamentario