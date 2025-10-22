Quedó inaugurado el nuevo control de acceso del Muelle Almirante Storni

Con una inversión provincial de 5 mil millones de pesos, quedó inaugurada la nueva Central de Monitoreo y el moderno sistema de escaneo de contenedores en el Muelle Almirante Storni de Puerto Madryn. La obra, que incluye también la remodelación y ampliación del control de acceso a la zona primaria de la terminal, apunta a fortalecer la seguridad portuaria y brindar trazabilidad total a las operaciones.

El acto se desarrolló este miércoles en la terminal marítima y contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellas el vicegobernador Gustavo Menna, el titular de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Joaquín Aristarain, y el intendente Gustavo Sastre.

El nuevo equipamiento incorpora tecnología de última generación: un escáner de doble vista capaz de inspeccionar hasta un centenar de contenedores diarios y una Central de Monitoreo que permitirá supervisar en tiempo real los movimientos dentro del puerto. Además, se reactivó una segunda balanza fiscal, contribuyendo a un control más eficiente de las cargas.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la obra permitirá mejorar la competitividad del puerto y consolidar su posición estratégica en la región. “Es una infraestructura que marca un antes y un después en materia de control, seguridad y trazabilidad de las operaciones portuarias”, señalaron.

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre valoró el impacto de la inversión, al considerar que “permitirá seguir potenciando la calidad del puerto con el que cuenta Puerto Madryn, brindando una mejor infraestructura y mayor seguridad a los trabajadores y a todos los que ingresan diariamente a la terminal”.

La modernización del acceso vehicular y peatonal también incorpora criterios de sustentabilidad, con el aprovechamiento de la luz natural mediante claraboyas y sectores vidriados.

El escáner, adquirido a través de una licitación pública internacional del sistema de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), permitirá realizar controles no intrusivos sobre los contenedores, reforzando la lucha contra el narcotráfico, el contrabando y cualquier tipo de irregularidad en las exportaciones e importaciones que pasan por la terminal madrynense.

Con estas nuevas instalaciones, el Muelle Almirante Storni se consolida como uno de los puertos más modernos y seguros de la Patagonia, elevando los estándares de operación y control en beneficio de toda la cadena productiva provincial.