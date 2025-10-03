CRUCEROS - MADRYN - TEMPORADA

Puerto Madryn se prepara para abrir la temporada de cruceros

La ciudad se alista para recibir al primer crucero de la temporada 2025-2026, que comenzará oficialmente el lunes 13 de octubre con el arribo del National Geographic Endurance, un moderno buque de expedición polar.

Este primer amarre marcará el inicio de un ciclo que contará con 37 recaladas programadas entre octubre y abril, consolidando a Madryn como uno de los principales puertos turísticos del país para este tipo de embarcaciones.

La actividad continuará el 16 de octubre, cuando llegue el Seaventure, y el 22 de octubre será el turno del Ortelius, ambos buques con itinerarios centrados en el turismo de naturaleza y la exploración de la Patagonia.

Según el cronograma oficial, el último crucero de la temporada arribará durante los primeros días de abril de 2026, completando así casi seis meses de intensa actividad en el Muelle Comandante Luis Piedra Buena.

Cada año, la llegada de cruceros representa un fuerte impulso para la economía local, ya que cientos de turistas recorren la ciudad y visitan atractivos naturales de la región, como la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad.

