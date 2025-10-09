Puerto Madryn recibe el Torneo Nacional de Beach Tennis

Desde este viernes 10 al 12 de octubre, la ciudad de Puerto Madryn será anfitriona del Torneo Nacional de Beach Tennis.

El certamen, convocará a los mejores jugadores del país en la costa del parador Praia.

El Nacional se juega en Madryn

Este viernes 10 de octubre comienza el Torneo Nacional de Beach Tennis, un evento que reunirá en Puerto Madryn a los principales exponentes de esta disciplina en crecimiento, en lo que será una competencia a desarrollarse hasta el domingo 12 en el parador Praia, ubicado en la bajada 3 de la costa madrynense.

El evento es organizado de manera conjunta por el Club Curev Hue, la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Asociación de Tenis del Noroeste del Chubut. Contará con la participación de damas y caballeros que competirán en las categorías PRO, A y B en su género y en mixto.

Además, los menores podrán disfrutar de una clínica gratuita para conocer la actividad que se llevará a cabo en el mismo lugar de la competencia. Será el sábado 11, para chicos y chicas de 8 a 16 años.

La presentación oficial del torneo se realizó esta mañana en el mismo parador, con la presencia del Secretario de Educación, Cultura y Deportes Diego González y el Subsecretario de Deportes Andrés Calabró por la Municipalidad; Gustavo Romero, Presidente del club Curev Hue; Nilton Pardal por Chubut deportes e Ignacio Refsgaard por el Parador Praia.

El crecimiento del beach tennis

Desde que la disciplina se comenzó a impulsar en 2019, la ciudad ha experimentado un crecimiento constante en número de jugadores, espacios y competencias.

El trabajo articulado entre la Subsecretaría de Deportes y el club Curev Hue permitió que Puerto Madryn se convierta en una de las plazas más importantes para el desarrollo del beach tennis a nivel nacional.

Durante todo el año se realizan torneos, consolidando un calendario que favorece tanto la formación de nuevos talentos como la atracción de turismo deportivo.