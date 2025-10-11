Por las intensas lluvias en Bahía Blanca, reprogramaron Villa Mitre – Guillermo Brown para mañana a las 11 horas

Hace minutos, se postergó el juego que debían disputar esta tarde desde las 16:30 horas, Villa Mitre de Bahía Blanca y Guillermo Brown, por la Reválida del Torneo Federal A.

Las intensas lluvias que se dan en la ciudad bahiense, llevaron a la reprogramación por parte del árbitro Franco Morón, el cual definió que se jugará este domingo desde las 11 horas.

Las lluvias impiden el partido

Ante las fuertes precipitaciones que caen sobre la ciudad de Bahía Blanca desde hace varias horas, quedó postergado para mañana domingo por la mañana, el cotejo que hoy por la tarde debían jugar en el Estadio El Fortín, el anfitrión Villa Mitre ante Guillermo Brown.

Esta decisión, fue tomada por el árbitro Franco Morón, luego de evaluar el campo de juego, previo al cotejo que hoy a las 16:30 horas debían jugar los bahienses y los brownianos.

Vale destacar que el partido, es válido por la Vuelta del cruce por la Segunda Fase de la Revalida del Torneo Federal A, luego del triunfo de «La Banda», en el juego de Ida, por 3 a 0.

El partido entre Villa Mitre y Guillermo Brown, fue reprogramado entonces para este domingo a jugarse desde las 11 horas en el Estadio El Fortín.

Foto: Gentileza Franco Galeote