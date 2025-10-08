Paro de trabajadores de Camuzzi



Los trabajadores del gas nucleados en la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (Fetignra) iniciaron hoy una jornada de paro total y movilización en reclamo de la reapertura de las negociaciones paritarias y mejoras en las condiciones laborales dentro de las empresas Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.

La medida de fuerza fue decidida tras asambleas en los sindicatos de base de La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y en todo el ámbito patagónico, y contempla marchas hacia la sede central de la empresa y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Desde el gremio señalaron que las compañías vienen registrando un “crecimiento exponencial de sus ingresos” a partir de los aumentos tarifarios y los pedidos de extensión de sus licencias de concesión, pero que se niegan “sistemáticamente” a discutir una actualización de los convenios colectivos, mientras “achican los planteles del sector operativo y afectan las condiciones de seguridad”.

La Fetignra advirtió que “se agotó la etapa del diálogo” con Camuzzi y que, si no se abre una instancia de negociación seria, “las medidas de fuerza se replicarán en todo el país”.