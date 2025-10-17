PAE inicia su etapa no convencional en Cerro Dragón

Este viernes, Pan American Energy (PAE) oficializó el inicio de su Plan Piloto No Convencional y de Recuperación Terciaria, un proyecto de gran envergadura que busca ampliar el horizonte de la actividad hidrocarburífera en la región por décadas. El proyecto implicaría una inversión total de 250 millones de dólares.

El acto se realizó en Comodoro Rivadavia y acompañaron a los representantes de la compañía, autoridades locales, provinciales y de las organizaciones sindicales.

En la oportunidad, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres sostuvo que «hoy es un día simbólico desde muchos puntos de vista, porque donde muchos hablan de lealtades y levantan banderas partidarias, en momentos difíciles como los que estamos atravesando a nivel nacional, florece lo mejor de los dirigentes gremiales y políticos».

«La única lealtad que vamos a seguir defendiendo, hasta las últimas consecuencias, es a los chubutenses, al trabajo y la producción de nuestra provincia», remarcó el Gobernador, agregando que «nuestra cuenca generó, en los últimos cien años, más de 300 mil millones de dólares a los distintos gobiernos nacionales, por eso en estos momentos difíciles, nuestra responsabilidad es con la gente, con nuestros trabajadores, los intendentes, los representantes gremiales y las operadoras».

Millonaria inversión

En el acto se anunció una inversión estratégica en materia de recuperación terciaria, que contempla la instalación de 17 plantas de polímeros, destinadas a casi duplicar la capacidad instalada en este tipo de proyectos dentro de la provincia. De la totalidad de plantas anunciadas, se proyecta durante los próximos 12 meses la instalación de las primeras 6 plantas incluidas en el plan.

La inversión para la totalidad de los proyectos alcanzará los 250 millones de dólares.

Además, con el fin de afrontar los desafíos técnicos que implica una perforación de esta magnitud, el equipo perforador DLS-160 está siendo adaptado a los requerimientos específicos del nuevo pozo, proceso que permitirá maximizar el uso de equipamiento y mano de obra local.

Se estima que durante la primera semana de noviembre concluirán las tareas de adecuación, tras lo cual el equipo iniciará su traslado al yacimiento para comenzar con las operaciones de este nuevo pozo no convencional.