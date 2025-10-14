Neuquén formalizó aprobación del ingreso de GeoPark a explotación de Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa firmó este lunes el decreto que aprueba el acuerdo firmado entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales y GeoPark Argentina SA, por el cual se acordaron los términos del otorgamiento de la Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH), como así también que la empresa constituirá una Unión Transitoria con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para la explotación del área Puesto Silva Oeste.

El decreto 1270/25 autoriza a la empresa Pluspetrol SA a ceder a favor de GeoPark el 100% de su participación en la concesión de explotación de hidrocarburos Puesto Silva Oeste y en la concesión de transporte de gas natural desde el Lote Puesto Silva Oeste, ubicado en las provincias del Neuquén y de Río Negro hasta el gasoducto Neuba II.

En la norma se establece el otorgamiento a GeoPark Argentina de una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos delimitada al proyecto de inversión denominado “Puesto Silva Oeste-Formación Vaca Muerta”, por un plazo de 35 años. También se le otorga una autorización de transporte de gas natural hasta el gasoducto Neuba II, asociada a esta concesión no convencional.

La concesión de explotación no convencional otorgada incluirá un Plan Piloto con objetivo a la Formación Vaca Muerta con una inversión prevista de 14,5 millones de dólares y un plazo de tres años. Este Plan Piloto consiste en la perforación, terminación y puesta en producción de un pozo con rama horizontal de 2.500 metros y 42 etapas de fractura. En el caso de que, luego de ocho meses de su puesta en producción el perfil de producción registrado sea igual o superior al pozo tipo estimado por la empresa, se comprometió la perforación, terminación y puesta en producción de hasta dos pozos más.

Además de la inversión en el Plan Piloto, la compañía abonará a la Provincia 4.000.000 de dólares como Bono de Infraestructura y 362.500 dólares en concepto de Responsabilidad Social Empresaria. A esto se sumará un aporte anual de 20.000 dólares para el desarrollo, capacitación y/o fiscalización de la subsecretaría de Energía e Hidrocarburos de la Provincia.

El decreto fue refrendado por los ministros de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.