Moira Miranda, en plena preparación para afrontar la Copa del Mundo de Triatlón

La triatleta chubutense Moira Miranda, está en los preparativos finales para competir en dos fechas de la Copa del Mundo en la República de Chile en le proximo mes de noviembre, tanto en Viña del Mar y luego en San Pedro de la Paz, Concepción.

Posteriormente, competirá en la Copa de las Américas de Triatlón y Campeonato Iberoamericano de Triatlón 2025 Maldonado, Uruguay, el 6 y 7 de diciembre.

Con destino Copa Mundial en Chile

La deportista oriunda de Comodoro Rivadavia, Moira Miranda, está en su ciudad luego de su reciente logro en los Juegos JADAR, donde estuvo definiendo el podio con Romina Biagioli, la atleta olímpica que representó a la Argentina en Tokio 2020 y París 2024.

Moira está ahora en plena cuenta regresiva para su nuevo desafío internacional, como lo será en Viña del Mar, Chile, donde se disputará la tercera edición de la Copa Mundial de Triatlón durante los días 1 y 2 de noviembre: “se vienen dos copas del mundo en Chile, en Viña del Mar el 1º de noviembre y el 8 de noviembre en Concepción. La verdad que estoy muy concentrada, afinando los últimos entrenamientos».

«Al ser Copa del Mundo vienen de Europa, Australia, Estados Unidos, entre otros lugares, es una competencia de mucho nivel. Me servirá de mucha experiencia y también conseguir los puntos que vengo necesitando para lo que es la clasificación a los Juegos Olímpicos», aseveró la deportista, que además indicó que participará en distancia Sprint, 750 metros nadando, 20 km en bicicleta y 5 km corriendo”.

El cuarto evento Copa Mundo se suma al calendario 2025 con su carrera de distancia sprint en San Pedro de la Paz, es una comuna perteneciente a la provincia de Concepción (región del Biobío) en la zona sur de Chile. La misma tendrá lugar el 8-9 de noviembre, donde los triatletas de élite tendrán la oportunidad de enfrentar un nuevo desafío, unos pocos días después de la penúltima carrera del año en Viña del Mar (Chile).

Moira correrá New Balance en Comodoro

Con respecto a su entrenamiento, aseveró. “Cuando voy a Europa, para España, entreno con el equipo de allá y su planificación. Pero cuando estoy acá el entrenamiento tiene que ser distinto sobre todo por las condiciones climáticas que uno tiene en Comodoro. La calidad y demás se hace muy similar, pero muchas veces uno lo tiene que adaptar por viento, por la climatología».

«Acá corro con un equipo de atletismo en Rada Tilly que me ayuda a llegar a los ritmos que necesito corriendo, es más fácil hacerlo con alguien que hacerlo sola. El resto de la planificación la hace el mismo profesor del gimnasio, y lo vengo adaptando, un poco con lo que he estudiado, y la experiencia que vengo teniendo con distintos entrenadores», comentó Miranda.

«Este fin de semana, el domingo, estaré corriendo New Balance, será la primera vez que la corro, porque nunca estuve acá en estas fechas. Con muchas ganas de correrla, me sirve muchísimo, junta mucha cantidad de personas, estuve viendo el clima y marca que no habrá viento, así que eso es genial, esperamos que siga así», cerró la triatleta Moira Miranda.