Modo campaña: Béliz recorrió barrios de Puerto Madryn

El candidato a diputado nacional por “La Fuerza del Trabajo” Alfredo Béliz desarrolló una intensa agenda política en Puerto Madryn, que incluyó recorridas por distintos barrios y un cierre de jornada en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio, en el marco del 7º Encuentro de Adultos Mayores.

Durante la visita, Béliz mantuvo reuniones con vecinos de los barrios Santa María del Mar, Roque González, Progreso, Malvinas y Nueva Chubut, donde dialogó sobre diferentes problemáticas locales y compartió detalles de sus propuestas legislativas.

El dirigente sindical planteó su visión sobre el rol parlamentario y expresó que “un diputado defiende derechos, no reparte favores”. Además, sostuvo que la tarea de un legislador debe centrarse en “proteger el empleo, acompañar a las pymes y sostener las leyes que amparan a los sectores más vulnerables”.

La agenda de campaña del candidato continuará en Gaiman, con actividades previstas junto a sectores sociales, productivos e institucionales.