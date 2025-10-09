Milei visita Mendoza junto a Luis Petri



El presidente Javier Milei visita la ciudad mendocina de San Rafael en plena campaña electoral junto al ministro de Defensa y candidato de La Libertad Avanza, Luis Petri, que competirá por una banca en la Cámara de Diputados el próximo 26 de octubre.

Los planes del equipo libertario es que la delegación protagonice una caminata por las calles de la provincia de Mendoza para mostrarse en contacto con los mendocinos, como ocurrió en otros territorios.

Sin embargo, hasta última hora, la procesión no estaba confirmada debido a los incidentes que tuvieron lugar durante las últimas recorridas. El pasado miércoles, Milei fue fuertemente abucheado por ciudadanos porteños en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires que repudiaron e insultaron su presencia.

La visita al interior incluye además un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio de San Rafael que reunirá a 750 invitados, entre empresarios, industriales y funcionarios. Se espera que el Presidente esté a cargo del cierre del evento.

La provincia cuyana configura uno de los pocos territorios en los que La Libertad Avanza competirá en alianza con el oficialismo local que encarna el radical Alfredo Cornejo y que llevará al ministro de Defensa, Luis Petri, como primer candidato a diputado nacional.

Rumbo a los comicios de octubre, el mandatario culminará su agenda semanal este sábado con actividades en Corrientes y Chaco como parte de la activa campaña electoral que lo tiene en el centro de la escena.