CAMPAÑA ELECTORAL - CHACO - ELECCIONES 2025 - JAVIER MILEI

Milei en modo campaña electoral


El presidente Javier Milei continuará este sábado con su agenda de campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y encabezará dos actos proselitistas en las provincias de Chaco y Corrientes, en medio de un clima de expectativas políticas y rechazo de sectores gremiales.

Al mediodía, el mandatario se presentará en Chaco, donde encabezará un mitin en la Plaza Belgrano de Resistencia, junto al gobernador local, Leandro Zdero. Posteriormente, participará de un acto de campaña en Corrientes junto a la candidata a diputada nacional Virginia Gallardo y otros postulantes de La Libertad Avanza (LLA).

Contramarcha

En la previa de la visita del presidente a Resistencia, en las inmediaciones de la Plaza Belgrano un grupo de manifestantes se acercó al lugar del acto para expresar su rechazo, aunque fueron retenidos por un cordón de seguridad de la Policía de Chaco.

En diferentes carteles se leyeron mensajes como «Patria o Milei» y «Estafador, coimero». Además, los gremios docentes también saldrán a las calles para rechazar la implementación de políticas que, según indicaron en un comunicado, «tienen su correlato en el gobierno de (Leandro) Zdero que ajusta y quita derechos».

