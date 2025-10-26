CANDIDATO - ELECCIONES 2025 - GUSTAVO MENNA

Menna convocó a votar para «garantizar la vigencia del sistema democrático»

El vicegobernador y candidato a diputado nacional, Gustavo Menna, emitió su voto este domingo en la Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia.

«Esta vez con el debut de la #BoletaÚnicaPapel, un sistema que impulsé siendo diputado de la Nación por considerarlo más transparente, igualador y económico», publicó en sus redes sociales.

Asimismo puso en valor que con sistema de Boleta Única, «votamos un referéndum constitucional provincial en un esquema de democracia semidirecta consagrado en la Constitución del Chubut al que no se convocaba desde 1993».

«La participación es la mejor forma de garantizar la vigencia del sistema democrático y el respeto por todas las ideas en un marco de paz y libertad», sentenció Menna.

