Más de 15 autos fueron secuestrados por alcoholemías positivas

Durante la última semana, la Dirección de Tránsito y Transporte de Puerto Madryn llevó a cabo varios operativos de control vehicular, en distintos puntos de la ciudad. Según detalló el director del área, Néstor Siri, los controles involucraron cerca de 650 vehículos y 250 motocicletas, resultando en 33 vehículos incautados por falta de documentación, principalmente seguros y licencias de conducir, y 18 alcoholemias positivas.

“Se trata de un trabajo intenso que continuará durante los próximos días, con la entrega de actuaciones y sanciones correspondientes”, explicó Siri.

En cuanto a los escapes modificados, el funcionario señaló que la cantidad detectada fue baja, con solo tres casos durante la semana.

El director recordó la importancia de la responsabilidad de no conducir tras consumir alcohol. “Contratar un taxi o un remis cuando uno consumió alcohol es la mejor decisión. Por más que parezca costoso, mucho más caro es afrontar una alcoholemia, sin contar las consecuencias legales y civiles que pueden derivar de un incidente”, enfatizó Siri.

Por ótro lado, enfatizó que en los próximo días habrá reuniones para diagramar los trabajos que llevará adelante el personal del área Playa Paraná y Kaiser, ya que con la llegada del calor varios vecinos se vuelcan a esos sitios generando un gran movimiento vehícular.