Madryn también promocionó sus atractivos en la FIT

A través de la Secretaría de Turismo y el Ente Mixto de Promoción Turística, Puerto Madryn estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que se desarrolló durante tres jornadas en el predio de La Rural de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Puerto Madryn estuvo presente en el espacio Patagonia del Pabellón Nacional en donde también participaron distintos destinos turísticos y ciudades de la provincia junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut. El destino promocionó sus atractivos naturales y experiencias a través de juegos, información al visitante y entrega de merchandising. El sector privado también acompañó la iniciativa a través de la presencia de servicios de distintos tipos de alojamientos, actividades y experiencias como así también pudieron participar de importantes rondas de negocios.

Reuniones

En ese marco, la Secretaria de Turismo, Cecilia Pavia, participó de distintas reuniones y encuentros con vistas al último tramo de la temporada de ballenas e inicio de la temporada de verano 2026.

La titular de la cartera de turismo de la ciudad, participó también junto a sus pares de El Calafate y Ushuaia de reuniones que permitieron avanzar con el trabajo de continuar afianzando el producto Patagonia Fantástica, cuya conectividad comienza en los próximos días uniendo los tres destinos.

También se trabajó en generar acciones que puedan ampliar y mejorar la conectividad aérea a Puerto Madryn y la zona de cara a la temporada de verano próxima y de ballenas 2026.