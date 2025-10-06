Madryn: Revocan una condena en suspenso y ordenan prisión efectiva

A pedido de la Fiscalía, el juez penal Horacio Yangüela resolvió revocar una condena de tres años de prisión en suspenso que pesaba sobre Andrés Lorenzo, quien ahora deberá cumplir la pena de manera efectiva.

La medida fue solicitada por el funcionario de Fiscalía Mauricio Baigorria, luego de que se acreditara que Lorenzo incumplió las pautas de conducta que le habían sido impuestas en el fallo original.

El condenado había recibido la sentencia por diversos delitos menores, entre ellos el hurto tentado de una motocicleta en la vía pública. Al no respetar las condiciones fijadas por el tribunal, la Fiscalía pidió la revocación del beneficio de la condicional, solicitud que fue aceptada por el magistrado.

Además, Lorenzo fue detenido nuevamente en el marco de una nueva causa penal relacionada con un delito contra la propiedad, por lo que se dispuso su prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Qué implica una condena en suspenso

La prisión condicional, prevista en el artículo 26 del Código Penal, permite suspender el cumplimiento efectivo de penas de hasta tres años cuando la persona no tiene antecedentes y cumple ciertos requisitos. Durante ese período, el condenado debe respetar pautas de conducta fijadas por el tribunal.

Según la Ley 24.660 de Ejecución Penal, si esas obligaciones se incumplen o se comete un nuevo delito, el tribunal puede revocar la condicionalidad y ordenar que la pena se cumpla efectivamente.