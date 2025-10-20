Luque en Madryn: “La pesca, el empleo y la defensa de los recursos serán prioridades en el Congreso”

En la previa a los comicios del próximo 26 de octubre, el candidato a diputado nacional por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, cumplió agenda en Puerto Madryn. En su visita a la ciudad y dando los últimos pasos a modo de cierre brindó un mensaje enfocado en la defensa de los intereses de Chubut y una dura crítica a las políticas económicas del Gobierno nacional y provincial. El exintendente de Comodoro Rivadavia aseguró que “el pueblo está cansado de un modelo que solo castiga a la Patagonia” y remarcó que su compromiso es “llevar la voz de los chubutenses al Congreso con firmeza y coherencia”.

Luque cuestionó el desinterés del oficialismo por la realidad del interior provincial y denunció el abandono de sectores productivos estratégicos. “Mientras la inflación pulveriza el salario y la recesión ahoga a las pymes, el Gobierno mira para otro lado. En Chubut cierran comercios, se pierden empleos y los servicios públicos se deterioran. Es tiempo de ponerle un freno a este rumbo”, sostuvo.

En ese sentido, el candidato destacó la importancia de recuperar una representación genuina en el Congreso: “Necesitamos diputados que no voten obedeciendo órdenes desde Buenos Aires, sino que defiendan lo que necesitamos los chubutenses: energía, producción, educación y trabajo digno”.

Luque también apuntó contra la falta de federalismo en la distribución de recursos, recordando que “la Patagonia aporta mucho más de lo que recibe” y que “es inadmisible que se castigue a las provincias que producen energía y alimentos para todo el país”.

Además, sostuvo que están “muy cerca de meter los dos diputados, y eso demuestra que la gente se está dando cuenta y quiere un cambio real para Chubut”.

Luque también cargó con dureza contra Alfredo Béliz, a quien acusó de “jugar para el Gobierno provincial” y de ser “funcional a los intereses de Milei y de Torres”. El candidato fue tajante al afirmar que “quien vote a Béliz tiene que saber que en realidad está votando a Milei o a Torres”, dejando en claro que el dirigente mercantil “no representa al peronismo ni a la Fuerza del Trabajo, sino a un proyecto político que busca dividir para sostener el poder de unos pocos”. Por último, subrayó que incluso referentes del propio gremio mercantil de distintas localidades, como Comodoro, Esquel y la Cordillera, se volcaron a apoyarlo, dejando expuesto el aislamiento político del candidato oficialista.

Compromisos en el Congreso

Luque adelantó que sus principales prioridades legislativas serán: Luchar contra la reforma laboral y previsional; presupuesto nacional con obras reales para Chubut; y defender la industria nacional y las economías regionales.

“No vamos a permitir que se eleve la edad jubilatoria ni se sigan recortando derechos. Hoy no hay infraestructura, no hay viviendas ni rutas. El presupuesto nacional tiene que devolverle a Chubut lo que le quitaron y hay que trabajar junto a legisladores de otras provincias patagónicas para tener una agenda común”, agregó.

“Recorremos la provincia con la frente en alto, con un mensaje claro: no aceptamos este modelo de ajuste. Vamos a defender a Chubut con convicción, sin entregarnos a ningún poder central”, sentenció.