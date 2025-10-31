Los Juegos Comunales se disfrutaron en Cushamen
La segunda ronda de los Juegos Comunales 2025 se desarrollaron durante los últimos dias en la localidad de Cushamen.
En esta oportunidad, la actividad recibió a los deportistas de Aldea Epulef, Colan Conhue, Costa del Chubut, Fofo Cahuel, Gualjaina, Paso del Sapo y Piedra Parada, más los locales.
Continúan los Juegos Comunales
Los Juegos Comunales disputaron entre el 28 y 30 de octubre, una nueva instancia, en esta oportunidad en la localidad de Cushamen, donde los deportistas cumplieron con pruebas de atletismo, los juegos de tenis de mesa y los emocionantes partidos futsal.
Asimismo, se desarrollaron pruebas de lucha en la arena (beach wrestling); en tanto que los mayores jugaron Newcom y Boccia.
Ante la importante congregación de las diferentes delegaciones de la Zona 3, el gerente cordillerano Lucas De Godos se acercó a la localidad para acompañar a los equipos técnicos de Chubut Deportes quienes trabajaron en la coordinación de cada disciplina; y también participar de la ceremonia de apertura.
De Godos destacó la consolidación de los Juegos Comunales, y subrayó la implementación de esta modalidad que abre oportunidades a todos los niños y jóvenes de comunas y municipios de la provincia.