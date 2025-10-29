Los empleados municipales tendrán asueto el lunes 10 de noviembre

La Municipalidad de Puerto Madryn informa que, a través de la Resolución 1.940/25, el intendente Gustavo Sastre resolvió otorgar asueto el lunes 10 de noviembre al personal que se desempeña en las distintas dependencias de la Comuna. Esto con motivo de conmemorarse el “Día del Empleado Municipal” el 8.

En su artículo 2, la Resolución establece que se arbitrarán las acciones necesarias para asegurar los servicios básicos y permitir la atención de las personas en las instituciones que dependan de la Municipalidad de Puerto Madryn.

Cabe recordar que es potestad del Departamento Ejecutivo establecer las características y alcances de los asuetos en el ámbito municipal, permitiendo el corrimiento del asueto según sea necesario para el óptimo ejercicio de la actividad.