Los clubes chubutenses inician su camino este domingo en el Torneo Regional Amateur

Este fin de semana comenzará a jugarse el Torneo Regional Amateur, competencia que convocará a clubes chubutenses en esta cuarta categoría del futbol argentino.

Por la Zona 1 de la Región Patagonia, jugarán este fin de semana los madrynenses de J.J. Moreno frente a Alianza Fontana oeste, mientras que en Trelew se medirán entre Racing Club y Huracán; en tanto en la Zona 11 de la región, estarán Jorge Newbery y CAI de Comodoro, Camioneros de Caleta Olivia que recibirá al Club Empelados de Comercio de Trelew.

Con programación para el Regional Amateur

Este fin de semana comienza la Temporada 2025 del Torneo Regional Amateur de futbol, con participación de clubes chubutenses, representantes de la Liga del valle y de la Liga de Comodoro Rivadavia.

La Región Patagonia, está integrada por ONCE (11) zonas, diez de cuatro (4) clubes cada una y una de tres (3) clubes; disputándose por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican en forma directa a la Tercera Ronda los once (11) clubes ubicados en el primer lugar de las zonas y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos.

Clasifican a la Segunda Ronda los siguientes ocho (8) mejores clubes ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una.

Por Puerto Madryn y Trelew, estarán en la Zona 1 de la Patagonia, J.J. Moreno y Alianza Fontana Oeste, que jugarán entre si este domingo desde las 15 horas en el Estadio Hernán Egurza del club «naranja», mientras que en Trelew, Racing Club será anfitrión de Huracán, desde las 16 horas.

En tanto, por la Zona 11 de la región patagónica, el Club Empleados de Comercio de Trelew, que debutará en la categoría, jugará en Caleta Olivia ante Camioneros; mientras que Jorge Newbery será local de la CAI desde las 16 horas.